استمرار مسلسل هدر مياه «الروابي» والأسباب مجهولة

عبد المحسن السابطي (جدة)

لا يزال مسلسل هدر المياه مستمرا في حي الروابي منذ أربعة أشهر، في صورة غامضة، فحين يبدأ موعد ضخ المياه في الحي، وتنطلق معها عدة تسريبات في عدة مواقع من الحي الأمر الذي يحول الحي إلى بركة من المياه، ورغم تسرب المياه في الحي طال عدة مواقع في حي الروابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن حلها يبدو قد استصعب على شركات الصيانة، وفي نفس الوقت ينبئ عن خلل طال مواسير وخطوط شركات المياه التي طالب الأهالي بتتغييرها حفاظا على نعمة المياه الذي قد ينقطع عن الحي من 15 إلى 20 يوما بخلاف ماكان عليه سابقا، فيما زاد الاهالي في مطالباتهم بتطبيق النظام عليهم حيث تذمر البعض من الذين تحصلوا على مخالفات من قبل شركة المياه الوطنية؛ نتيجة هدرهم لبعض المياه مشيرين إلى أنه وفي مقابل ذلك فإن الشركة تتأخر في صيانة الخطوط التي يستمر منها تدفق الماء لعدة أيام دون صيانة .. «عكـاظ» زارت موقع تسرب المياه الذي غطى الشارع والطريق الرئيسي للحي، وقد كان حتى مغرب أمس مستمرا في التسرب في ظل غياب فرق الصيانة.يقول عدد من اهالي الحي لـ«عكاظ»، بأن موقع التسريب أصبح يشكل هاجسا لهم، مشيرين إلى أن التسريب حدث في نفس المكان ثلاث مرات وذلك منذ رمضان الماضي إلى يومنا هذا، حيث يتم عمل الصيانة لها وأنه ما إن تلبث حتى يعود تدفق المياه من جديد ومن نفس الموقع، الأمر الذي أصاب السكان بالحيرة.أما محمد هندي فيشير إلى أن التسرب أصبح يتزامن مع موعد ضخ المياه في الحي، الأمر الذي يستدعي حضور فرق الصيانة التي تتخذ أول إجراء وهو إغلاق خط الماء على بعض المنازل كي يتسنى لهم عمل الصيانة، وهو ما يدخل الأهالي في دوامة توقف الماء عن البيوت يصل في بعض الأحيان لمدة يوم كامل، رغم أن جدول ضخ الماء قد وصل الحي.من جهة أخرى، أفصحت مصادر في شركة المياه الوطني في جدة أنه تم التعامل مع المشكلة وإصلاح الخلل الذي اعترى بعض الخطوط وتم التأكد من انتهاء المشكلة من خلال فرق الصيانة المتواجدة في الموقع.