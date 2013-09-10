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بالصور| جوليا روبرتس تطل في رداء الجاذبية والرقة على ساحة مهرجان تورنتو

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بالصور| جوليا روبرتس تطل في رداء الجاذبية والرقة على ساحة مهرجان تورنتو بالصور| جوليا روبرتس تطل في رداء الجاذبية والرقة على ساحة مهرجان تورنتو

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 10-09-2013 03:01

لها طلة مميزة وابتسامة مشرقة، جعلت من ظهورها في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الثامنة والثلاثين، محل اهتمام وانتباه ومحط أنظار الجماهير التي حضرت لتشاهدها عن كثب وتنال في النهاية توقيعا بخط يدها على كتاب أو ملصق أو صورة لها.

وبدت روبرتس، 45 عاما، كأميرة إحدى القصص الخيالية بفستانها الأحمر القصرة ذو الأكمام الطويلة، والنقوش التي زينت سطحه بدرجات ألوان من نفس اللون الأصلي، في حين لملمت شعرها خلف رأسها تاركة خصلتين على جانبي وجهها، كما ارتدت حذاء من اللون الوردي طويل الكعبين، جعلها تبدو أكثر جاذبية.

تشارك روبرتس في مهرجان تورنتو الثامن والثلاثين بفيلم August: Osage County والذي يشاركها فيه البطولة كل من النجم الإنجليزي بنيديكت كمبرباتش وإيوان مكروجر وميريل ستريب وكريس كوبر، ومن إخراج جون ويلز، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

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