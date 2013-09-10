تدريب 950 مطوفاً وقيادياً على المعايير الرقابية

طلال الردادي (مكة المكرمة)

نفذت وزارة الحج أمس، برنامج المعايير الرقابية للجان المتابعة والمراقبة بحضور 950 شخصا من رؤوساء ونواب مجموعات الخدمة الميدانية ومسؤولي لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة.وقال المتحدث الرسمي ووكيل وزارة الحج حاتم بن حسن قاضي إن البرنامج يأتي في إطار تحضيرات الوزارة لأعمال موسم الحج والعمل على تطوير كل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن وكذلك تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحديد مفهوم معايير متابعة الخدمات الخاصة بالحجاج وطرق تطبيقها.من جهته، أوضح مدير إدارة التدريب بوزارة الحج عماد مردوم أنه تم توزيع المشاركين على شكل حلقات عمل متنوعة من مؤسسات الطوافة ومسؤولي المتابعة والمراقبة بالوزارة وتم التعريف بالطريقة الصحيحة لعمل لجان المراقبة والمتابعة وتوضيح جميع إجراءات التقييم، مبينا أن مثل هذه البرامج تأتي لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بعمل فرق المتابعة والمراقبة والتنسيق الدائم مع فرق المتابعة والمراقبة بوزارة الحج لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات والعمل على معالجة الأخطاء بالشكل المناسب والصحيح من أجل تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مبينا أن البرنامج شهد شفافية ووضوحا بين المطوفين ولجان الوزارة في مناقشة السلبيات لتلافيها والعمل على الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.وأكد أن هذا البرنامج يعتبر الأكبر في البرامج التدريبية حيث قامت الوزارة منذ وقت مبكر هذا العام بعقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين في مجال المتابعة والمراقبة وتقييم الأداء بوزارة الحج والعمل على كيفية معالجة المواقف وسرعة الاستجابة مع كافة المواضيع المتعلقة بضيوف الرحمن وبمؤسسات الطوافة.