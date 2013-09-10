142 كاونترا للجوازات بمطار جدة تستقبل 3800 حاج في الساعة

عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعدت الجوازات 142 كاونترا في صالات الحج لإنهاء إجراءات الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة مربوطة بالحاسب الآلي والكاميرات وتجهيز 16 نقطة للجمارك.وأكد خالد الحربي مدير إدارة الحج والعمرة بالمطار أنه تم وضع الخطة التشغيلية المطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال ومغادرة ضيوف الرحمن حيث تم تجهيز الصالات الشرقية ومواقف تتسع لـ94 طائرة، إضافة لـ120 كاونترا لوزارة الحج و240 كاونترا لمكتب الوكلاء الموحد يعمل عليها بالتناوب نحو 7 آلاف موظف موسمي وتحديد 20 منطقة لتجميع وانتظار الحجاج إضافة إلى مستوصف و14 موقع عمل بالصالات.وقد قام المشغل لمجمع صالات الحج بتوفر كافة الأجهزة الحديثة والشاشات التوضيحية للرحلات وتهيئة كل ما تحتاجه القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن حيث تستقبل الصالات 3800 حاج في كل ساعة في القدوم و3500 حاج في المغادرة وتحول مجمع صالات الحج إلى مطار آخر يستقبل أكثر من من 6 آلاف رحلة.وكانت 7 رحلات تقل ضيوف الرحمن القادمين من الهند، تايلند باكستان وبنغلاديش قد وصلت أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومجمع صالات الحج.