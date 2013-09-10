بيع أرض مكة في مزاد علني لفك المساهمات المتعثرة

طلال الردادي (مكة المكرمة)

قررت لجنة المساهمات العقارية برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إقامة مزاد علني لبيع أرض مكة المكرمة التابعة لمساهمات النفيسي في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري الموافق 30 سبتمبر الحالي في قاعة القصر بفندق هيلتون جدة، والذي يعد من أهم المزادات المنتظرة نظراً لحجم المساهمة وعدد المساهمين الذي يزيد على 6 آلاف مساهم.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أمس أن إقامة المزاد العلني جاء بعد تولي لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة لمهام تصفية مساهمات النفيسي إثر صدور توجيه المقام السامي للجنة بذلك.ويتميز موقع مساهمة أرض مكة بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو مليون متر مربع وتقع داخل حدود الحرم وتبعد عن المسجد الحرام نحو 12 كيلو مترا وتقع مباشرة على طريق مكة جدة السريع بطول 800 متر مما يضيف سهولة في الدخول والخروج مع تكامل في البنية التحتية في المناطق المحيطة بالمخطط وكذلك الخدمات البلدية.كما أن أرض المساهمة صدر لها مخطط معتمد للاستخدام السكني والتجاري من قبل أمانة العاصمة المقدسة الأمر الذي سيزيد من تنافس المستثمرين للظفر بالفرصة الاستثمارية. وشددت وزارة التجارة والصناعة على أنها لن تتهاون في تطبيق التوجيهات السامية القاضية بتصفية المساهمات ورد الحقوق للمساهمين وأنها ستكون صارمة في تطبيق تلك التوجيهات ومع من يتلاعب بأموال المساهمين، مؤكدة أن أي شخص يثبت قيامه بالاحتيال أو النصب أو إعاقة عمل اللجنة سيلاحق قضائياً.الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية قررت الأسبوع الماضي بيع أرض مساهمة «برج بكة» في مكة المكرمة بسعر 19,450 ريالاً للمتر المربع بقيمة إجمالية قاربت 129 مليون ريال لكامل مساحة الأرض البالغة ( 6,579,96م2 ) لصالح إحدى الشركات العقارية التي قدمت أعلى سعر للمتر المربع لأرض المساهمة التي تميزت بموقعها في مدخل منطقة الحرم تقاطع طريق أم القرى مع الدائري الثالث.