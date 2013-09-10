بالصور: ضيوف شرف ساهموا في نجاح "حريم السلطان"

نجح مسلسل "حريم السلطان" لأسباب عدة تتعلق بالقصة والإخراج، وأبطاله، وضيوف الشرف أيضاً، وهذه لمحة عن أهم الضيوف الذين أثروا المسلسل بحضورهم.

بيرغوزار كوريل: ممثلة شهيرة وزوجة خالد آرجنش، بطل "حريم السلطان"،. أدّت أدوار بطولة من بداياتها الفنيّة الأولى. وتعدّ من أبرز ممثلات تركيا. ظهرت لأول مرّة كضيفة شرف بدور قصيرٍ، ربّما لإعجابها بالعمل، وربما حباً بزوجها، حيث أدّت في ظهورها الأول دور السنيورة "تريزا"، شقيقة السينيور "كريتي"، التي تُعجب بالسلطان سليمان.

ساديت أوكسوي: ممثلة سينمائيّة وتلفزيونيّة شابة أدّت دور الأميرة "فكتوريا" التي يقتل عريسها أمامها، إثر غزو السلطان سليمان ووزيره إبراهيم باشا لدولتهم. تقرّر فيكتوريا الانتقام منه، فتتنكر كجارية، وتدخل "الحرملك" حيث يطلق عليها اسم "صادقة"، وتحاول قتله، لكنّها تفشل، ويأمر إبراهيم باشا بإعدامها، لينتهي بها الأمر إلى الموت غرقاً على يد نصوح، حبيبها المتيم.

ملك يالوفا: ممثلة واعدة، تدين بشهرتها السريعة لهذا المسلسل، حيث أدّت دور الأميرة الأوروبية "إيزابيل فورتونا"، التي يختطفها قراصنة أتراك من سفينتها الملكيّة، خلال توجّهها إلى خطيبها، ويقدّمونها هدية لإبراهيم باشا، التي يقدّمها بدوره كأسيرة خاصّة لسلطانه سليمان. ويقع السلطان اسير حبّها ويمنحها اهتمامه. لكنّ غيرة السلطانة هيام تضع لهذا الحبّ نهاية غير سعيدة.

ميليسا سوزين: ممثلة موهوبة وقديرة. قامت ببطولات دراميّة مهمّة، لكنها قبلت بتواضع كزميلتها النجمة بيرغوزار كوريل الظهور بدور قصير، كضيفة شرف في الموسم الثاني، حيث أدّت في المسلسل دور الجارية "نورا" التي تختارها السلطانة هيام لإيقاع الأمير مصطفى في شرك غرامها، ثمّ تقتله بالسمّ. لكنّ الجارية التي تحبّ مصطفى، تنقذه من السمّ بعد وضعه للأمير. وعندما تحمل منه تأمر السلطانة الأم بإجهاضها وتموت بعد العملية.

بوراك أوزجفيت: نجم من الصفّ الأول. اشتهر بأولى بطولاته الدراميّة في مسلسلي: "الحب المستحيل" و"أسرار البنات". انضم للموسم الثاني منه كضيف شرف، لموسم واحد، وأدّى باقتدار دور القائد الشجاع الرومانسيّ "بالي بيك"، ثمّ انتهى دوره. لكنّ مقتل إبراهيم باشا، وذهاب أهمّ ثاني دور رجالي، جعل المنتج تيمور ساوجي يُعيده ثانيةً لاستكمال دوره في منتصف الموسم الثالث.

آنجين جونايدن: ممثل كوميديّ بالأساس، وقدّم أدواراً عديدة هامّة وبطولات رئيسية، كان آخرها بطولة المسلسل البوليسيّ الكوميديّ "غالب درويش" الذي سيقدّم موسمه الثاني بعد نجاح موسمه الأول. وقبل ظهوره كضيف شرف في الموسم الثاني بدور وئام، وصيف السلطانة هيام المخلص، ينتهي دوره في نهاية الموسم الثاني بطرده من القصر.

جانسو ديري: ممثلة من الصف الأول في تركيا. حققت نجوميّة مميّزة في مسلسلين جماهيريين، حقّقا أعلى نسبة مشاهدة هما: "سيلا" و"إيزيل". أدّت دور الجارية الفارسيّة الحسناء "فيروزة"، وهي شخصيّة وهمية غير موجودة في سيرة سليمان القانونيّ، وتصبح المنافسة الأخطر للسلطانة هيام على قلب السلطان سليمان.

بيلين كاراهان: ممثلة شابة وواعدة. حققت نجاحاً جماهيريّاً مميّزاً ببطولتها مسلسل "سنوات الصفصاف". ظهرت في الموسم الثالث كضيفة شرف، بدور الأميرة مريم، التي تأخذ من والدتها دهاءها وجمالها، لكنّها لا تهنأ بحبّها، وتضطر ـ تحت الإكراه من والدتها ـ إلى الزواج من حليف والدتها رستم باشا. وسيستمر دورها في الموسم الرابع.

وحيدة جوردوم: ظهرت كضيفة شرف في مشهد دراميّ واحد هو الأقصر في المسلسل، في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث، بدور السلطانة هيام، بعد تقدّمها في السنّ، حيث حلّت بديلة سريعة للممثلة المنسحبة مريم أوزيرلي. وقد أثار مشهدها هذا السخط الشديد عليها من قبل المشاهدين الأتراك والأجانب، وطالبوا باستبدالها بنورجول يشلشاي. لكنّها مصمّمة على متابعة دورها في الموسم الرابع، ولأجله خفّضت وزنها (6 كلغم).

جوربيي إيلري: ممثل شاب أدّى دور هام في مسلسل "أنت قلبي" الذي عرض عربياً قبل فترة، وانضم إلى الموسم الثالث منه بدور الأمير محمد المنافس لأخيه الأمير مصطفى على ولاية العهد، ما يدفع السلطانة ناهد دوران إلى التخلّص منه، عبر نقل مرض معدٍ إليه، فيموت فجأة، لتعود إلى تأنيب ضميرها على ما فعلته في ما بعد.

أيزجي أيوب أوغلو: لعبت دور الأميرة "آيبيكه"، ابنة شقيق السلطانة الأم التي تقع في غرام "بالي بيك"، لكنها تُخطب للأمير مصطفى.

دنيز شاكر: قبلت الحلول ضيفة في منتصف الموسم الثالث منه، وأدّت دور "شاه سلطان"، شقيقة السلطان سليمان، التي حاولت بمكائدها النيل من نفوذ السلطانة هيام. لكن ابنة شقيقها الأميرة مريم تنجح بدهائها في طردها من القصر.

تابعوا أيضا:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم الأتراك عبر تويتر "سيدتي فن"