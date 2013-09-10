ماذا تفعل أنابيلا هلال في غزة؟

بعد أن لمع اسم مقدمة برنامج Arab idol أنابيلا هلال في موسميه الأوّل والثاني، ووصول شهرتها إلى الدول العربية كافة، قرّر والد فلسطيني من غزة يدعى ابراهيم الشنا إطلاق اسم أنابيلا على طفلته التي ولدت قبل أيام، تيمناً بالمذيعة الجميلة، حسب ما قال لـ"سيدتي نت" وننفرد بنشر صور للطفلة.

وأشار الأب إلى أنّه كان متأثراً جداً بشخصية أنابيلا وبروحها المرحة وطريقة كلامها مع المشتركين، فكان يشعر بأنها قريبة منهم ومتواضعة والأهم أنها قريبة من القلب، وتمنى أن يكون لطفلته عندما تكبر، شخصية تشبه شخصية أنابيلا.

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