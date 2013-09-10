مدير مكافحة الإرهاب السابق بـ"الأمن الوطنى": ولائى لمصر وليس للإخوان

قال اللواء أحمد عبد الجواد، مدير مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطنى سابقاً، أن ولاءه لمصر وجهازه وليس لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد كما تردد مؤخراً، مؤكداً أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة ولا أساس له، مشيراً إلى أن طبيعة عمله فى الجهاز كانت إزالة الاحتقان بين الجماعات الإسلامية وأجهزة الدولة.

وأضاف عبد الجواد خلال حواره مع قناة "دريم2": أن جهاز الأمن الوطنى غلت يده منذ ثورة 25 يناير وعليه اعتبرنا هذه المرحلة مرحلة انتقالية ويجب التعامل فيها بحنكة وعقلانية، نافياً أن يكون الجهاز تعامل مع الجماعات الإسلامية بشكل متسامح الأمر الذى جعلهم يخرجون عن سيطرة الأمن ويهددون الأمن العام.

وكشف عبد الجواد عن أن اللقاء الذى تم بينه وبين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مع اللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق أثناء محاصرة أنصار أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامى عن تحالف الأخير مع جماعة الإخوان بعد أن قال إن أنصاره لن يفضوا اعتصامهم حتى ينفض اعتصام قصر الاتحادية.

وأكد عبد الجواد، أن أبو إسماعيل قال لوزير الداخلية خلال اللقاء "إنك أفضل وزير داخلية جاء فى تاريخ مصر".