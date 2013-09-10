ديانا حداد تجري عملية جراحية بسيطة في دبي

أجرت نجمة الغناء الفنانة ديانا حداد عملية جراحية طبية بسيطة نصحها الطبيب المعالج باجرائها في أسرع وقت بعد تعرضها لوعكة صحية في “القولون”، خوفاً من تفاقم الألم عليها، مما تم تحويلها الى أحد المستشفيات العلاجية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإجرائها بموافقتها، حيث تخضع حالياً للعلاج المتبع بعد العملية الجراحية.

وقال المكتب الإعلامي للفنانة ديانا حداد أنها تتمتع بصحة جيدة بعد العملية وأنها ستخرج خلال اليومين القادمين من المستشفى حسب توصيات الطبيب المعالج الذي أكد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في “القولون”، شاكرة كل من سأل أو اطمئن عليها من الفنانين والفنانات وأهل الصحافة والإعلام في جميع الدول العربية إلى جانب جمهورها المتابع لها عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي.