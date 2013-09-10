السعودية تقر قانونًا يمنع نشر معلومات «للإرهابيين» على الإنترنت

قررت السعودية، الإثنين، الموافقة على قرار اتخذته القمة الخليجية في البحرين بتجريم كل من ينشر معلومات لجماعات «إرهابية» في المواقع الإلكترونية و«الترويج لأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب». وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء وافق على ما أقرته قمة «المنامة»، في ديسمبر الماضي، ليكون قانونًا استرشاديًا لمدة 4 سنوات يتجدد تلقائيًا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء. وتجرم «وثيقة الرياض» للقانون الموحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الدول الست «من ينشئ موقعًا أو ينشر معلومات على الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها»، كما تحظر كذلك «ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة». يذكر أن غالبية دول المجلس تحيل إلى المحاكم المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين بالدعوة الى «قلب نظام الحكم» أو «الخروج على طاعة ولي الأمر»، كما أنها تحظر الكثير من المواقع الإلكترونية التي تصنفها «إرهابية» أو تؤيد «الأفكار المنحرفة والضالة».إعلان - Ads إعلان - Ads