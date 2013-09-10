السعودية تقر قانونًا يمنع نشر معلومات «للإرهابيين» على الإنترنت

وتجرم «وثيقة الرياض» للقانون الموحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الدول الست «من ينشئ موقعًا أو ينشر معلومات على الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها»، كما تحظر كذلك «ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة».

يذكر أن غالبية دول المجلس تحيل إلى المحاكم المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين بالدعوة الى «قلب نظام الحكم» أو «الخروج على طاعة ولي الأمر»،