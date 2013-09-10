عمر الشريف يشارك نادين لبكي بطولة فيلم Rock the Casbah

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 10-09-2013 00:09

يعود النجم العالمي المصري عمر الشريف مرة أخرى إلى شاشات السينما، في فيلم إنتاج فرنسي مغربي مشترك، للمخرجة المغربية ليلى مراكشي بعنوان Rock the Casbah.

يشارك عمر الشريف، 81 عاما، بطولة الفيلم كل من المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الفلسطينية هيام عباس، ومرجانة العلوي في ثاني تعاون لها مع مخرجة الفيلم، ولبنى أزبال.

الفيلم يحكي في إطار درامي كوميدي خفيف ما يحدث في إطار عملية دفن ومراسم عزاء رب الأسرة مولاي حسن، الذي يقوم بدوره عمر الشريف، والذي توفي تاركا خلفه في أسرته فقط مجموعة من النساء الذين يقضين ثلاثة أيام الحداد وسط حرارة الصيف.

كان اسم الفيلم الأول أثناء التصوير هو "جنازة بارتي"، قبل أن يتم تغييره إلى Rock the Casbah، الذي يعود إلى أغنية أطلقها فريق الروك الإنجليزي "كلاش" عام 1982 وحملت نفس الاسم، ويعد الفيلم هو أحدث أعمال المخرجة المغربية ليلى مراكشي والذي كان آخر أعمالها فيلم "ماروك" عام 2005، وتشارك به في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومن المقرر عرضه غدا في دور العرض الفرنسية.



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فيلم Rock the Casbah