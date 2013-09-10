أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

عمر الشريف يشارك نادين لبكي بطولة فيلم Rock the Casbah

Google+ Print
عمر الشريف يشارك نادين لبكي بطولة فيلم Rock the Casbah عمر الشريف يشارك نادين لبكي بطولة فيلم Rock the Casbah

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 10-09-2013 00:09

يعود النجم العالمي المصري عمر الشريف مرة أخرى إلى شاشات السينما، في فيلم إنتاج فرنسي مغربي مشترك، للمخرجة المغربية ليلى مراكشي بعنوان Rock the Casbah.

يشارك عمر الشريف، 81 عاما، بطولة الفيلم كل من المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الفلسطينية هيام عباس، ومرجانة العلوي في ثاني تعاون لها مع مخرجة الفيلم، ولبنى أزبال.

الفيلم يحكي في إطار درامي كوميدي خفيف ما يحدث في إطار عملية دفن ومراسم عزاء رب الأسرة مولاي حسن، الذي يقوم بدوره عمر الشريف، والذي توفي تاركا خلفه في أسرته فقط مجموعة من النساء الذين يقضين ثلاثة أيام الحداد وسط حرارة الصيف.

كان اسم الفيلم الأول أثناء التصوير هو "جنازة بارتي"، قبل أن يتم تغييره إلى Rock the Casbah، الذي يعود إلى أغنية أطلقها فريق الروك الإنجليزي "كلاش" عام 1982 وحملت نفس الاسم، ويعد الفيلم هو أحدث أعمال المخرجة المغربية ليلى مراكشي والذي كان آخر أعمالها فيلم "ماروك" عام 2005، وتشارك به في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومن المقرر عرضه غدا في دور العرض الفرنسية.


>

فيلم Rock the Casbah

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له

مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي