بالصور| نجوم هوليوود وشخصيات عامة يستمتعون بحضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

شون كونري وديكابريو وبيكهام أبرز الحضور وملكة إسبانيا تدعم نادال

كتب : عمرو عز الدين منذ 25 دقيقة

بعيدا عن دور العرض وشاشات السينما، قرر نجوم السينما العالمية وهوليوود حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رجال، وهي المباراة التي تجمع ما بين الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش على ملعب فيلاشينج ميدوز بمدينة نيويورك.

وكان من أبرز نجوم الفن العالمي، النجم الإسكتلندي المعتزل شون كونري أشهر من جسد شخصية العميل البريطاني جيمس بوند في ستينات القرن الماضي، كذلك النجم الشاب ليوناردو ديكابريو ونجم الكوميديا بن ستيلر، وكيفن سباسي والمغني والممثل جاستن تمبرليك، وآليك بولدوين، والنجمة الشابة جيسيكا آلبا وغيرهم، بينما ظهر نجم كرة القدم الإنجليزي دافيد بيكهام ومصمم الأزياء رالف لورين والمذيعة الأمريكية الشهيرة مارثا ستيوارت.

وعلى الجانب الآخر حرصت الملكة صوفيا ملكة إسبانيا على حضور المباراة لدعم اللاعب نادال، إلى جانب دوقة يورك الأميرة بياتريس حفيدة ملكة إنجلترا، كما حضرت المباراة والدة نادال آنا ماريا باريرا، وشقيقته إيزابيل نادال، وصديقته زيسكا بيريلو، تشجيعا ومؤازرة للاعب الذي ينافس على لقب البطولة.

وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد ضمن بقائه في صدارة لائحة التصنيف العالمي الجديد للاعبي كرة التنس للمحترفين، وذلك من دون أن تؤثر على ترتيبه نتيجة المباراة النهائية التي يخوضها أمام نادال حاليا.

وسيحصل الفائز في هذه المباراة على 800 نقطة، ما يعني أنه في حال فوز نادال الذي يملك حاليا 10060 وحصوله على هذه النقاط، لن يتمكن من التقدم على ديوكوفيتش الذي بحوزته 10980 نقطة.