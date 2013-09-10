الجلاد: "الوطن" حصلت على وثائق لاتفاقية أمريكية- إسرائيلة لتوطين الفلسطينيين بسيناء

رئيس تحرير "الوطن": "الإخوان" تورطوا في اتفاقية مبادلة أراضٍ من سيناء بجزء من فلسطين المحتلة

كتب : محمد عاشور منذ 17 دقيقة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الجريدة حصلت على وثائق وخرائط سرية لاتفاقية أمريكية- إسرائيلة لتقسيم سيناء، وإعطاء جزء منها إلى غزة.

وأضاف الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، مع الإعلامي عماد الدين أديب، أن هذه الاتفاقية السرية من شأنها حل المشكلة الفلسطينية أبديا؛ لأنها تشتمل على مبادلة أراضٍ من سيناء بجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الجريدة حصلت على الوثائق من مصادر أمريكية، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تم تطويرها أكثر من مرة، وربما تكون هي الصفقة التي تم عرضها مع الإخوان أثناء توليهم الحكم.

"مبارك" رفض عرض نتنياهو بمنح مصر جزء من صحراء النقب مقابل ضم مناطق من سيناء لغزة

وأوضح رئيس تحرير "الوطن"، أن الاتفاقية تتضمن أن تتنازل إسرئيل عن نحو 250 إلى 500 ألف متر من صحراء النقب يمكن أن تستفيد منها مصر لتقيم طريقا سريعا عليها وطريقا متعددا للسيارات والسكك الحديدية وطريقا للححاج والمعتمرين، مقابل أن تتنازل مصر عن ضعف هذه المساحة من سيناء للفلسطينيين وتكون الحدود من مدينة العريش، وتنضم منطقة الشيخ زويد لغزة، مقابل أن يتم تسكين الفلسطينيين في هذه المنطقة، وتحصل إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المتنازع عليها في الضفة الغربية، ويكون الوطن الإسرائيلي خاليا تماما من العرب.

وتابع "الجلاد"، أن نتنياهو عرض على الرئيس الأسبق حسني مبارك هذا المشروع ورد عليه مبارك قائلا "انسى الموضوع انت عايزنا نحارب بعض تاني".

ولفت الجلاد إلى أن قطعة الأرض التي تحصل عليها مصر، طبقا لهذا المشروع، ستطبق عليها نفس بنود اتفاقية كامب ديفيد، وستكون منزوعة السلاح وبها قوات دولية، مقابل أن تستفيد مصر بضخ استثمارت جديدة على أراضيها، وهذا ما يفسر رغبة الإخوان في سرعة قيام مشروع إقليم قناة السويس، بحسب قوله.