أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الجلاد: "الوطن" حصلت على وثائق لاتفاقية أمريكية- إسرائيلة لتوطين الفلسطينيين بسيناء

Google+ Print
الجلاد: "الوطن" حصلت على وثائق لاتفاقية أمريكية- إسرائيلة لتوطين الفلسطينيين بسيناء الجلاد: "الوطن" حصلت على وثائق لاتفاقية أمريكية- إسرائيلة لتوطين الفلسطينيين بسيناء
رئيس تحرير "الوطن": "الإخوان" تورطوا في اتفاقية مبادلة أراضٍ من سيناء بجزء من فلسطين المحتلة

كتب : محمد عاشور منذ 17 دقيقة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الجريدة حصلت على وثائق وخرائط سرية لاتفاقية أمريكية- إسرائيلة لتقسيم سيناء، وإعطاء جزء منها إلى غزة.

وأضاف الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، مع الإعلامي عماد الدين أديب، أن هذه الاتفاقية السرية من شأنها حل المشكلة الفلسطينية أبديا؛ لأنها تشتمل على مبادلة أراضٍ من سيناء بجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الجريدة حصلت على الوثائق من مصادر أمريكية، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تم تطويرها أكثر من مرة، وربما تكون هي الصفقة التي تم عرضها مع الإخوان أثناء توليهم الحكم.

"مبارك" رفض عرض نتنياهو بمنح جزء من صحراء النقب مقابل ضم مناطق من سيناء لغزة

وأوضح رئيس تحرير "الوطن"، أن الاتفاقية تتضمن أن تتنازل إسرئيل عن نحو 250 إلى 500 ألف متر من صحراء النقب يمكن أن تستفيد منها مصر لتقيم طريقا سريعا عليها وطريقا متعددا للسيارات والسكك الحديدية وطريقا للححاج والمعتمرين، مقابل أن تتنازل مصر عن ضعف هذه المساحة من سيناء للفلسطينيين وتكون الحدود من مدينة العريش، وتنضم منطقة الشيخ زويد لغزة، مقابل أن يتم تسكين الفلسطينيين في هذه المنطقة، وتحصل إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المتنازع عليها في الضفة الغربية، ويكون الوطن الإسرائيلي خاليا تماما من العرب.

وتابع "الجلاد"، أن نتنياهو عرض على الرئيس الأسبق حسني مبارك هذا المشروع ورد عليه مبارك قائلا "انسى الموضوع انت عايزنا نحارب بعض تاني".

ولفت الجلاد إلى أن قطعة الأرض التي تحصل عليها مصر، طبقا لهذا المشروع، ستطبق عليها نفس بنود اتفاقية كامب ديفيد، وستكون منزوعة السلاح وبها قوات دولية، مقابل أن تستفيد مصر بضخ استثمارت جديدة على أراضيها، وهذا ما يفسر رغبة الإخوان في سرعة قيام مشروع إقليم قناة السويس، بحسب قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري