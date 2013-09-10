استشارية: الفائدة القصوى من تطعيمات الطلاب تكون عند إعطائها في مواعيدها

أكدت استشارية الأمراض المعدية ومديرة برنامج التحصين الوطني الموسع بوزارة الصحة الدكتورة عائشة الشمري أن "هناك تطعيمات تعطى مع بداية كل عام دراسي جديد لطلبة الصف الأول الابتدائي، وهذه التطعيمات ضرورية وتعتبر جرعات منشطة منها الثلاثي الفيروسي، شلل الأطفال الفموي، والثلاثي البكتيري بالإضافة إلى الجرعة الثانية من لقاح الجديري المائي(العنقز) والتي سيبدأ اعطاؤها اعتباراً من العام الحالي.

وشددت الدكتورة عائشة الشمري "على الحرص على إعطاء جميع الجرعات في أوقاتها المحددة حسب جدول التطعيم لأن تحديد الأعمار التي يتم فيها التطعيم يعتمد على معرفة الأعمار الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض ومضاعفاتها، وبناءً على ذلك يتم تحديد العمر المناسب للتطعيم والفواصل الزمنية المناسبة بين الجرعات حسب نوع المرض، ولذلك ينبغي الحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة في جدول التطعيم الوطني".

وفي حال تأخر إعطاء جرعة من جرعات التطعيم للطفل أكدت الدكتورة الشمري أن " الطفل يكون معرضاً للإصابة بالأمراض المستهدفة بهذه التطعيمات، ولحمايته بالصورة المطلوبة يجب إكمال الجرعات من آخر جرعة أخذت من اللقاح دون الحاجة إلى بدايتها من الأول، ومراجعة عيادة التحصين بالمركز الصحي في أقرب وقت لتكملة الجرعات، علماً بأن الفائدة القصوى من التطعيمات تكون عند إعطائها في مواعيدها المحددة".

جاء ذلك أثناء استضافة الدكتورة عائشة الشمري استشارية الأمراض المعدية في مركز معلومات الإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة عبر الخط المجاني 8002494444 وحساب وزارة الصحة على تويتر @saudimoh ، ومن خلال برنامج "صحتي.. مدرستي" للرد على أسئلة أهالي الطلاب وكل من لديهم أطفال بخصوص أهمية التطعيمات والحرص على أخذها، وأهمية الالتزام بمواعيد هذه التطعيمات، ومدى خطورة إهمال أخذ بعض هذه التطعيمات، وتأخير أخذ البعض الآخر.

من جانب آخر يستضيف البرنامج اليوم د.خالد بن ناهس الرقاص استشاري مشارك بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود من الساعة 10-12 ظهراً للحديث عن طرق الاستذكار الصحيحة، كما سيتم بعد ذلك استضافة الصيدلانية إيمان ابراهيم الدباسي للحديث عن أهمية المكملات الغذائية للطلاب وذلك من الساعة 1-3 عصراً.