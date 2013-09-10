«تحضيرية» جامعة الإمام تنظم اليوم اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين

تقيم عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الثلاثاء اللقاء التعريفي السادس لطلابها المستجدين للعام الجامعي الحالي، وذلك بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمركز المؤتمرات والتعليم المستمر بالجامعة، يأتي هذا اللقاء برعاية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير الجامعة.

وقال عميد البرامج التحضيرية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان النملة: إن برنامج اللقاء التعريفي لهذا العام يشمل لقاءً مفتوحاً للطلاب مع مدير الجامعة ومسؤولي عمادة البرامج التحضيرية، مع عرض فيلم إرشادي للطلبة عن البرامج التحضيرية يحوي إجابات عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، بالإضافة إلى احتواء الحفل للعديد من الفقرات الفنية للطلاب.

وأضاف أن عمادة البرامج التحضيرية قد شرعت منذ اليوم الأول للدراسة في تنفيذ فعاليات البرنامج التعريفي لهذا العام بدعوة طلابها عبر الرسائل النصية لاستلام الجدول الدراسي، والتعريف بالجامعة ومرافقها، ورؤية ورسالة وأهداف عمادة البرامج التحضيرية، والتعريف بوثيقة الطالب التي توضح حقوقه وواجباته.

وأشار إلى أنه من المتوقع للفصل الدراسي الأول أن يقارب عدد الطلاب والطالبات بالبرامج التحضيرية ال 7000 طالب وطالبة من المقبولين في مسارات البرامج التحضيرية، وهي مسار العلوم الإنسانية، ومسار العلوم الإدارية، ومسار اللغات والترجمة، ومسار العلوم التطبيقية، ومسار العلوم الصحية، موضحاً أنه خلال الأيام الماضية جرت العديد من الاجتماعات، وتم وضع خطة شاملة لإدارة وتنظيم واستقبال هذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات.