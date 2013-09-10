أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«تحضيرية» جامعة الإمام تنظم اليوم اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين

Google+ Print
«تحضيرية» جامعة الإمام تنظم اليوم اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين «تحضيرية» جامعة الإمام تنظم اليوم اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين

    تقيم عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الثلاثاء اللقاء التعريفي السادس لطلابها المستجدين للعام الجامعي الحالي، وذلك بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمركز المؤتمرات والتعليم المستمر بالجامعة، يأتي هذا اللقاء برعاية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير الجامعة.

وقال عميد البرامج التحضيرية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان النملة: إن برنامج اللقاء التعريفي لهذا العام يشمل لقاءً مفتوحاً للطلاب مع مدير الجامعة ومسؤولي عمادة البرامج التحضيرية، مع عرض فيلم إرشادي للطلبة عن البرامج التحضيرية يحوي إجابات عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، بالإضافة إلى احتواء الحفل للعديد من الفقرات الفنية للطلاب.

وأضاف أن عمادة البرامج التحضيرية قد شرعت منذ اليوم الأول للدراسة في تنفيذ فعاليات البرنامج التعريفي لهذا العام بدعوة طلابها عبر الرسائل النصية لاستلام الجدول الدراسي، والتعريف بالجامعة ومرافقها، ورؤية ورسالة وأهداف عمادة البرامج التحضيرية، والتعريف بوثيقة الطالب التي توضح حقوقه وواجباته.

وأشار إلى أنه من المتوقع للفصل الدراسي الأول أن يقارب عدد الطلاب والطالبات بالبرامج التحضيرية ال 7000 طالب وطالبة من المقبولين في مسارات البرامج التحضيرية، وهي مسار العلوم الإنسانية، ومسار العلوم الإدارية، ومسار اللغات والترجمة، ومسار العلوم التطبيقية، ومسار العلوم الصحية، موضحاً أنه خلال الأيام الماضية جرت العديد من الاجتماعات، وتم وضع خطة شاملة لإدارة وتنظيم واستقبال هذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية