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المطرب اللبناني رواد رعد: سجلت أغنية “مصر أم الدنيا” ردًا للجميل

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المطرب اللبناني رواد رعد: سجلت أغنية “مصر أم الدنيا” ردًا للجميل المطرب اللبناني رواد رعد: سجلت أغنية “مصر أم الدنيا” ردًا للجميل

الرئيس جمال جمال عبدالناصر

 

انتهى المطرب اللبناني رواد رعد من تسجيل أغنية ” أم الدنيا” من كلمات نزار فرنسيس ومن الحانة، ومن إنتاج شركة “anm” وتوزيع شركة “أرابيكا” للإنتاج والتوزيع ومن مقرر عرضها على جميع الفضائيات المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 
> قال رواد رعد : مصر تستحق منا الكثير فهي بحق أم الدنيا و غنائي لها أعتبره أقل شيء من الممكن أن أفعله في الظروف والمتغيرات السياسية التي طرأت على مصر مؤخرا وأثبت خلالها الشعب المصري أنه بالفعل لن ينحني ولن يرضخ وهذا ظهر جيدا خلال ثورة 30 يونيو بعد خروج ملايين المصريين في شوارع مصر من شمالها لجنوبها مطالبين بالحرية ورافضين لحكم مرسي.
> وبرر رعد استعانته بمقاطع في الأغنية بصوت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والفريق عبد الفتاح قائلا : يوجد تشابه كبير بين الزعيمين وكلاهما يستحق التقدير والاحترام، وقد أستعنت بكلمة عبد الناصر الشهيرة ” يجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تحقيقها، ما أخذ بالقوة لا يستر إلا بالقوة”، أما السيسي فقال “خللي بالكم والله العظيم الجيش المصري على قلب رجل واحد”، وكلا الجملتين يحملان عبارات ورسائل مهمة جداً، لذلك فضلت أن أستعين بصوتهما” كنوع من رد الجميل لان مصر هي صمام الأمان للوطن العربي.
> ويقول مطلع الأغنية ” لأنك أم الدنيا .. الشعب اللي ما بينحني …ربي يحميكي يا مصر …. لتبقي بخير الدنيا …. تحية من أرض الارز للشعب الواقف بالعز”.

المطرب رواد رعد

 

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