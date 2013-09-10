انتقال الطلبة بين مدارس الشارقة إلكترونياً العام المقبل

أكد سعيد مصبح الكعبي مدير عام منطقة الشارقة التعليمية انه اعتبارا من العام المقبل سيتم تأمين انتقال الطلبة بين المدارس من خلال الموقع الإلكتروني للمنطقة حتى يسهل على اولياء الامور عملية الانتقال دون الحاجة للذهاب الى المدرسة او المنطقة لاستكمال عملية الانتقال.

وقال إن المنطقة تلقت خلال اليومين الماضيين ملاحظتين فقط من مدرسة أم رومان والوشاح بالشارقة متعلقتين بزيادة عدد الباصات في المدارس المذكورة، وأكد أنه لا توجد أي حافلة لنقل الطلاب والطالبات في امارة الشارقة تعمل تدون تكييف، وهناك مشرفون ومراقبون على الحافلات، إضافة الى مفتشين من المنطقة لمتابعة هذه الحالات.وقال الكعبي ان هناك نظامين لانتقال الطلبة بين المدارس، الاول هو انتقال فردي، على ان يجدالطالب مكاناً في المدرسة التي يريد الانتقال اليها، والنظام الثاني هو النظام الجغرافي حيث لابد ان يكون الطالب ليس بعيدا عن الضاحية التي يعيش فيها.

مشيرا الى انه اعتبارا من العام المقبل سيتم الانتقال من خلال الموقع الالكتروني للمنطقة حتى يسهل على اولياء الامور عملية الانتقال دون الحاجة للذهاب الى المدرسة او المنطقة لاستكمال عملية الانتقال. وقال الكعبي إن هناك بعض مديري ومديرات المدارس غير متعاونين مع اللجنة الفنية للاغذية، وأكد ضرورة التعاقد مع موردين مشهورين لهم بالنزاهة، او قبول الموردين الذين تم التعاقد معهم من قبل المنطقة، مشيرا الى ان المنطقة ستطبق اقصى العقوبات على المديرين غير المتعاونين في هذا المجال.

وقال إننا نتعامل مع 129 مدرسة حكومية بالشارقة، وان مديري المدارس هم رمز تربوي ورمز للقوانين والنظم فلا يجوز ان يخالفوا هذه القوانين والنظم والقرارات الرسمية التي تصدرها الوزارة أو المنطقة التعليمية. وناشد مدير منطقة الشارقة التعليمية أولياء الأمور بالتعاون والتواصل مع المدارس، وان يكون ولي الامر عنصرا فعالا مع المدرسة، ومتابعة ابنائه في المدرسة، حيث ان الجيل الحالي من الشباب يحتاج الى جهد في المتابعة سواء في البيت او المدرسة او حتى في الحافلات المدرسية، وان على اولياء الامور التواصل مع منطقة الشارقة التعليمية سواء بالزيارة او من خلال الموقع الرسمي للمنطقة أو الاتصال.