دعوة محمد بن راشد للمنتدى الاقتصادي الإسلامي في لندن

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوة لحضور أعمال الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التي ستستضيفها العاصمة البريطانية لندن بالفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي في مجلسه بزعبيل ظهر أمس تون موسى هيتام رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي سلم سموه الدعوة الرسمية الموجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

مبادرات رائدة

وقد استعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وهيتام بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي المبادرات الرائدة التي أطلقتها دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخصوص تعزيز مكانة الاقتصاد والبنوك الإسلامية في دبي وعلى مستوى الدولة والعالم.

إشادة

وأشاد رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بهذه المبادرات الإيجابية التي تسهم في ترسيخ دور الاقتصاد الإسلامي وفاعليته في إنعاش وازدهار الاقتصاد العالمي ككل.

استضافة

كما تطرق الحديث بين سمو نائب حاكم دبي والضيف إلى استعدادات دبي لاستضافة أعمال المنتدى في العام 2017 تثمينا لإعلانها "عاصمة للاقتصاد الإسلامي" وكمركز عالمي وإقليمي لاستقطاب الخدمات الاقتصادية والمالية الإسلامية المختلفة.

حضر اللقاء عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وعيسى كاظم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي إلى جانب أحمد أنور بن عدنان سفير ماليزيا لدى الدولة والقنصل العام الماليزي في دبي أحمد فضل شمس الدين وسيد بكر مدير منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي.