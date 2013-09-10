أمطار في العين وعواصف على الشارقة

تعرضت امارات الدولة امس الى مايشبه العاصفة حيث هطلت امطار على العين وعواصف على بعض المناطق مما حدا بالجهات المختصة ان تنشاد الجمهور الحذر والقيادة بتمهل وتجنب السير بالقرب من الحدائق والبحر .

هطلت على ضواحي مدينة العين بعد عصر أمس ، أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة برياح نشطة متوسطة السرعة ، تسببت في إثارة الغبار واقتلاع بعض أغصان الأشجار على الطرقات والحدائق العامة.

وقد شهدت أجواء المدينة من بعد الظهر هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار أحيانا ، وتكون السحب التراكمية وتركزت الأمطار في مناطق الهير الفوعة ،وهيلي ، والقطارة ، والمسعودي ، وطريق عام العين دبي رافقها انخفاض في درجات الحرارة فيما سادت أجواء حارة وسط المدينة إضافة لهبوب الرياح المحملة بالغبار.

عواصف

شهدت مدينة الشارقة في حوالي الثالثة عصرا عاصفة ترابية ورياحا رملية محملة بالغبار، حيث احتجبت الشمس بسبب انخفاض الرؤية، وتنذر السماء بسقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة.

وقال المهندس عبد العزيز المنصوري مدير عام بلدية الشارقة بالإنابة: اجتاحت الشارقة عصر امس رياح رملية محملة بالأتربة والغبار غطت سماء الإمارة ، أدت إلى انخفاض بالرؤية الأفقية وتطايرت على اثرها الأوراق والكرتون وبقايا النفايات وبعض الإعلانات علاوة على إعاقة الحركة المرورية

وأضاف: أن فرق البلدية تم نشرها في الميادين والشوارع الرئيسية تحسبا لسقوط أمطار أو تطاير بعض اللوحات أو الأشياء الصلبة، موضحا أن البلدية بدأت بتلقي الاتصالات عبر الخط الساخن.

وأضاف أن فريق لجنة الطوارئ الذي يضم عناصر من جميع الأقسام وبالتعاون مع بيئة والشرطة والدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري حيث ان الفريق يجتمع مرة كل شهر وفي حال ظرف معين يجتمع بصورة يومية حيث يتم وضع خطة للحد من آثار العاصفة واستقبال الاتصالات على الخط الساخن وتلبية احتياجاتهم على الفور وفقا لخطورة الموقف.

مشيرا إلى أن الرياح الرملية القوية التي شهدتها الدولة أمس، أثرت كثيراً في مستوى الرؤية محذرا من ارتياد البحر وحذر أيضا من ارتياد الحدائق بسبب سوء الأحوال الجوية وكثرة الغبار والأتربة التي قد تسبب أمراض الحساسية والصدر وخصوصا للأطفال والمصابين بالربو أو الحساسية الصدرية.

الطقس حار نهاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن يكون الطقس اليوم حاراً نهاراً، ومغبراً نسبياً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية والمكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل وعلى بعض المناطق الداخلية. الرياح شرقية - جنوبية شرقية / 18 - 35 كم/ ساعة خلال الصباح والليل، تصل أحياناً 40 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة، تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ ساعة خلال فترتي الظهيرة والمساء. البحر متوسط الموج، بارتفاع قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل، ومن اثنتين إلى أربع وخمس أقدام بالعمق، ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثالثة و41 دقيقة مساء. أبو ظبي- وام