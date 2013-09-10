إنجاز37% من جسري مشيرف والحميدية بـ 135 مليون درهم

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 37% من مشروع إنشاء جسري مشيرف والنعيمية وذلك بتكلفة 135 مليون درهم، ويجري العمل في المشروع على قدم وساق ومن المتوقع أن ينجز المشروع برمته في الربع الاول من العام المقبل. ويعد إنشاء الجسرين الجديدين من الشرايين الحيوية لإمارة عجمان والإمارات المجاورة باعتبارهما همزتي الوصل بين عجمان والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة.

وأكد يحيى أبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على أهمية الجسرين الجديدين في منطقتي مشيرف والنعيمية والتي باشرت فيهما الدائرة العمل في نهاية الربع الاول من العام الحالي وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بضرورة توفير بنية تحتية تتماشى مع التطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها إمارة عجمان.

رؤية مستقبلية

وذكر أن الهدف من المشروع تحسين إنسيابية الحركة المرورية في تقاطع مشيرف ولحل أزمة الاختناقات المرورية عند الاشارات الضوئية ورفع مستوى الخدمة المقدمة بما يسهم بتطوير شبكة الطرق.

وأفاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأن مكونات جسر مشيرف الجديد هي عبارة عن إنشاء جسر مكون من ثلاث مسارات في كل اتجاه على شارع الاتحاد بطول 400 متر مربع وبعرض 28 متراً مربعا وتطوير تقاطع الاشارات الضوئية أسفل الجسر إضافة إلى تطوير وتوسعة شارع الاتحاد بطول 1.5 كيلومتر وعمل فتحات التفاف حرة أسفل الجسر بالاتجاهين بارتفاع 5.5 أمتار.

وعن سير العمل في مشروع جسر النعيمية قال مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأن العمل يسير على قدم وساق كما أن الهدف من المشروع تحسين انسيابية الحركة المرورية وزيادة استيعاب الطرق من خلال حل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطعات الاشارات الضوئية على شارع الاتحاد، إضافة إلى تحقيق متطلبات السلامة المرورية. والعمل من أجل توفير بنية تحتية تستوعب كثافة الحركة المرورية مستقبلا.

وأوضح أن المشروع عبارة عن إنشاء جسر من ثلاث مسارات بطول 370 مترا وعرض 14.5 مترا للاتجاه القادم من جسر الشيخ خليفة باتجاه إمارة الشارقة عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت وإنشاء تقاطع إشارة ضوئية أسفل الجسر وعمل فتحات التفاف حرة أسفل الجسر بالاتجاهين وبارتفاع 5 أمتار إضافة إلى عمل 3 مسارات حرة مفصولة عن منطقة التقاطع للاتجاه القادم من إمارة الشارقة باتجاه جسر الشيخ خليفة بطول 1.4 كيلو متر ويشمل المشروع أعمال إنارة الطرق وشبكة صرف مياه الامطار، كما أشار إلى أن التحويلة الخاصة بالمشروع تعمل بشكل حر بدون أشارات ضوئية مكونة من 5 مسارات بطول 2.1 كيلو متر وبنظام الاتجاه الواحد.