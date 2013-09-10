فابريجاس: أصبحت أكثر أهمية لإسبانيا

مدريد، (إفي): اعترف لاعب وسط برشلونة، الدولي سيسك فابريجاس، أنه يشعر بأن دوره في منتخب إسبانيا زاد بشكل كبير، وبأنه أصبح "أكثر أهمية" من مباراة لأخرى.

وقال فابريجاس من جنيف عشية مواجهة تشيلي الودية "أشعر من مباراة لأخرى أنني أكثر أهمية مع المنتخب وأن ثقلي يزداد، لهذا فلدي رغبة شديدة للاستمرار في ذلك".

وحول آخر لقاء لمنتخب بلاده أمام تشيلي وديا والذي شهد تسجيل فابريجاس لهدفي الفوز قبل نهاية اللقاء (3-2)، علق اللاعب "أتذكر جيدا هذه المباراة قبل عامين في سويسرا. كان هناك توتر في العلاقات بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة لكننا جميعا اتحدنا.

الآن الأجواء أفضل بكثير، فنحن محترفون ونعلم كيف نفصل انتماءنا لأنديتنا عن المنتخب. نكافح من أجل نفس الهدف، وهذا أحد أسباب تحقيقنا لنتائج جيدة".

وامتدح لاعب أرسنال السابق الروح القتالية في لاعبي منتخب تشيلي "إنهم محاربون للغاية ويركضون كثيرا إضافة إلى الموهبة العالية عندهم، علينا أن نلعب ونكافح نحن الآخرون".

وعن أبرز مهاجمي تشيلي، وزميله في برشلونة، أليكسيس سانشيز، علق اللاعب "أليكسيس صديق جيد وتحدثت معه وقالي لي إنهم متحفزون للغاية ولديهم رغبة كبيرة في الفوز علينا للرد على خسارتهم أمامنا سواء في الودية الأخيرة أو في مونديال جنوب أفريقيا".

وتتصدر إسبانيا مجموعتها التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل وقد اقتربت كثيرا من بلوغ النهائيات بفوزها الجمعة الماضي خارج قواعدها على فنلندا بهدفين نظيفين، لتوسع الفارق مع فرنسا صاحبة الترتيب الثاني بالمجموعة إلى ثلاث نقاط.

بينما تحتل تشيلي الترتيب الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية، وهو المركز الذي يؤهل مباشرة للمونديال، وتسعى لضمان تأهلها كذلك على حساب كولومبيا والإكوادور.