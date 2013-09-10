ديل بوسكي للاعبيه: لا تهاون أمام تشيلي

مدريد، (إفي): حذر مدرب منتخب إسبانيا الاول لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي، لاعبيه من التهاون في ودية غد الثلاثاء أمام تشيلي بجنيف، مشددا أن فريقه قد يواجه مشاكل إذا لم يلعب بجدية، في الوقت الذي أكد خلاله مدرب المنتخب اللاتيني خورخي سامباولي أنه سيلعب من أجل الفوز.

وقال ديل بوسكي في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "إما أن نلعب بجد أمام تشيلي أو سنلاقي مصيرا سيئا، لأن منافسنا يتمتع بمستوى تنافسي مرتفع ودائما ما نواجه مشاكل أمامهم".

وكانت الودية الأخيرة بين المنتخبين في 2 سبتمبر 2011 في سويسرا أيضا وانتهت بفوز الماتادور 3-2 بصعوبة.

وأكد المدرب أنه سيستغل التغييرات المتاحة في المباراة، وعددها سبعة، لتجربة مزيد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء فنلندا الأخير بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 والذي انتهى بفوز "لاروخا" بهدفين نظيفين ليقترب كثيرا من بلوغ النهائيات.

وأشار إلى أن ديفيد سيلفا لم يسافر مع المنتخب إلى جنيف نظرا لإصابته في الفخذ التي تعرض لها خلال لقاء لفريقه مانشستر سيتي، وأنه شعر كثيرا بالآلام خلال مران الأمس.

وشدد المدرب أنه لم يحسم بعد التشكيلة التي سيخوض بها المونديال القادم إذا ما سارت الأمور جيدا خلال ما تبقى من التصفيات "لدينا تشكيلة مفتوحة وسنجرب المزيد من اللاعبين خلال الفترة القادمة".

وتتصدر إسبانيا مجموعتها التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال وقد ازداد الفارق بينها وفرنسا صاحبة المركز الثاني بالمجموعة إلى ثلاث نقاط، قبل جولتين على الختام علما بأن صاحب الصدارة يتأهل مباشرة للمونديال.

بينما أكد سامباولي أن فريقه سيلعب بنفس الأداء الذي قدمه السبت الماضي أمام فنزويلا بتصفيات أمريكا الجنوبية والذي انتهى بثلاثية نظيفة لتشيلي.

وقال المدرب الأرجنتيني "سنواجه خصما عنيدا للغاية ولديه فريق مليئ بالنجوم وغني بالمهارات، إنهم أبطال العالم وعلينا تقديم أداء جيد أمامهم".