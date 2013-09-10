وزيرة الخارجية الإيطالية تبحث مع مبعوث روسي خطر الإرهاب في إفريقيا

كتب : وكالات الثلاثاء 10-09-2013 00:17

استقبلت وزيرة خارجية إيطاليا إيما بونينو، اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف؛ حيث بحثت معه العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل التهديدات الإرهابية في ليبيا ومالي وتطورات الأزمة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول بعض الموضوعات المتعلقة بمنطقة الساحل الإفريقي والتهديد الإرهابي في دول مثل مالي وليبيا وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن البيان أشار إلى أن الجانبين بحثا أيضا تطورات الأزمة السورية؛ حيث أدانا استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، إضافة إلى بحث سير عملية المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الخاصة بالسلام.

واتفق الجانبان وفقا للبيان على "الحاجة إلى التحرك بأسرع ما يمكن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بعد الأخذ بالاعتبار عدم إمكانية وجود حل عسكري لحالة الجمود الحالي والحاجة إلى إشراك طهران بشكل ما للقيام بدور في تيسير التفاوض بين طرفي الصراع السوري".