والد محمود بدر: لابد من فتح تحقيق فيما تعرض له نجلي

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 09-09-2013 23:03

محمود بدر

أكد إسماعيل بدر، والد محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، أن ابنه بخير، ولم يصب بسوء، جراء محاولة الاعتداء عليه.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج العاشرة مساءً، على شاشة دريم 2، إنه من الضرورى فتح تحقيق في الواقعة التى تعرض لها نجله، لمعرفة الحقيقة، مشيرًا إلى أن هناك تهديدات كثيرة جاءت للعائلة، ولم تنقطع منذ بدء حملة تمرد.

جدير بالذكر، أن بدر تعرض لاطلاق نار، على طريق شبين - القناطر، وتمت سرقة سيارته.

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