"الوطن" تنشر تفاصيل الهجوم المسلح على محمود بدر.. الحادث جنائي وهدفه السرقة

مساعد مدير أمن القليوبية: "بدر" كان عائدا من اجتماع لجنة الخمسين فخرج عليه ملثمون وسرقوا متعلقاته

كتب : حسن صالح الإثنين 09-09-2013 23:07

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض تعرض محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين، لحادث سرقة بالإكراه بطريق كفر حمزة شبين القناطر أثناء عودته لبلدته بشبين القناطر، عقب حضوره اجتماع لجنة الخمسين بمجلس الشورى وكان في تقديم واجب العزاء بقرية عرب جهينة في وفاة عم الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد.

أسفرت المحاولة عن سرقة السيارة التي كانت يستقلها بدر وبداخلها متعلقاته وأوراق اللجنة ولم يتعرض لأية إصابات أو تعدٍ من جانب المعتدين، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى المقدم وائل نبيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من محمود بدر بتعرضه لإطلاق رصاص وسرقة سيارته،

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، انتقل على الفور اللواءان عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية وهشام خطاب مفتش الأمن العام والعميد أسامة عايش رئيس المباحث، ودلت التحريات الأولية على أن بدر أثناء عودته من اجتماع لجنة الخمسين بمجلس الشورى عند منطقة تل اليهودية في مدخل شبين القناطر فوجئ بـ5 ملثمين يهاجمون السيارة الخاصة به وسائقها ويطلقون الرصاص من الأسلحة الآلية بكثافة، ما دفع محمود والسائق لترك السيارة والاختباء فاستولى عليها الجناة وبها متعلقاتهما من أجهزة محمول وأموال وأوراق خاصة بلجنة الخمسين وهربوا، وتبين أن محمود والسائق حاولا تتبع الجناة ومطاردتهم لاسترداد السيارة مستخدمين سيارة ميكروباص، إلا أن الجناة كثفوا إطلاق النيران عليهم فاضطر سائق الميكروباص لوقف المطاردة التي لم تسفرعن أي خسائر أو إصابات.

حرر محضر بالواقعة أكد فيه محمود بدر تعرضه للسرقة بالإكراه، وأكدت التحريات الأولية أن الحادث جنائي بحت حتى هذه اللحظة لأن هذه المنطقة من المناطق والبؤر الإجرامية التي تشتهر بكثرة حدوث وقائع السرقة بالإكراه ويكثر بها العديد من التشكيلات العصابية في هذا المجال.

وكشف مصدر أمني أنه تم على الفور الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية بالمنطقة لتمشيطها والبحث عن السيارة والجناة كما تم وضع خطة عاجلة لضبط المشتبه فيهم ومناقشتهم لتحديد هوية الجناة وعلاقتهم بالحادث.

من جانبه، أكد اللواء مليجي فتوح مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام، أنه تم عمل كردون في منطقتي شبين القناطر لمحاصرة عدد من المجهولين قاموا بإيقاف سيارة محمود، وأطلقوا عيارا ناريا لإرهاب مستقلي السيارة واستلوا على السيارة وفروا هاربين، وأضاف مساعد مدير الأمن أنه جارٍ فحص جميع المشتبه فيهم من المسجلين الخطر والمتخصصين في سرقة السيارات بطريقة التثبيت وإرهاب مستقلي السيارة.

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