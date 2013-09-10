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القادة السياسيون فى العراق يعقدون اجتماعا طارئا لبحث الوضع فى البلاد

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القادة السياسيون فى العراق يعقدون اجتماعا طارئا لبحث الوضع فى البلاد القادة السياسيون فى العراق يعقدون اجتماعا طارئا لبحث الوضع فى البلاد

عقد القادة السياسيون فى العراق اجتماعا طارئا مساء اليوم الاثنين، بمنزل رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى هو الأول من نوعه لبحث الأوضاع الداخلية فى البلاد والموقف إزاء الضربة على سوريا.

وذكر مصدر مقرب من الاجتماع أن القادة المجتمعين بناء على دعوة رسمية من المالكى، اتفقوا على توحيد الصفوف لمواجهة الإرهاب، وكذلك توحيد المواقف إزاء الضربة العسكرية على سوريا.

وأضاف المصدر أنه سيتم عقب الاجتماع الذى حضره نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعى، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفى، ورئيس التحالف الوطنى إبراهيم الجعفرى، إضافة إلى كافة رؤساء الكتل السياسية بما فيها الكتل الكردستانية، عقد مؤتمر صحفى لإعلان ما تم خلال الاجتماع.

وكان رئيس الوزراء نورى المالكى دعا اليوم الاثنين، الرئاسات الثلاث "الجمهورية والوزراء والبرلمان" ورؤساء الكتل إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الموقف إزاء القضية السورية والأوضاع الداخلية فى البلاد.

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