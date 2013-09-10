ناقلة جنود إسرائيلية تدهس فلسطينيا ببلدة بيت عور غرب رام الله

دهست ناقلة جنود إسرائيلية شابا فلسطينيا مساء اليوم الاثنين، فى بلدة بيت عور التحتار غربى رام الله، وتركته ينزف فى المكان، وغادرت دون إسعافه، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

وقال شهود عيان، إن الشاب أنس فضل محمد بدران (19 سنة)، تعرض للدهس بشكل متعمد من قبل ناقلة جنود إسرائيلية، غادرت المكان دون إسعافه، وقام المواطنون باصطحاب الشاب إلى مركز طبى فى البلدة.

وعادت قوات الاحتلال مرة أخرى إلى المركز الطبى، ولكنها اصطدمت بوجود عشرات الشبان الذين جاءوا للاطمئنان على الوضع الصحى للشاب بدران المصاب، وعلى الفور ودون سابق إنذار، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بغزارة، قبل أن تنسحب من المنطقة على وقع إلقاء الحجارة عليهم من قبل الشباب.