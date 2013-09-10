أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ناقلة جنود إسرائيلية تدهس فلسطينيا ببلدة بيت عور غرب رام الله

Google+ Print
ناقلة جنود إسرائيلية تدهس فلسطينيا ببلدة بيت عور غرب رام الله ناقلة جنود إسرائيلية تدهس فلسطينيا ببلدة بيت عور غرب رام الله

دهست ناقلة جنود إسرائيلية شابا فلسطينيا مساء اليوم الاثنين، فى بلدة بيت عور التحتار غربى رام الله، وتركته ينزف فى المكان، وغادرت دون إسعافه، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

وقال شهود عيان، إن الشاب أنس فضل محمد بدران (19 سنة)، تعرض للدهس بشكل متعمد من قبل ناقلة جنود إسرائيلية، غادرت المكان دون إسعافه، وقام المواطنون باصطحاب الشاب إلى مركز طبى فى البلدة.

وعادت قوات الاحتلال مرة أخرى إلى المركز الطبى، ولكنها اصطدمت بوجود عشرات الشبان الذين جاءوا للاطمئنان على الوضع الصحى للشاب بدران المصاب، وعلى الفور ودون سابق إنذار، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بغزارة، قبل أن تنسحب من المنطقة على وقع إلقاء الحجارة عليهم من قبل الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365