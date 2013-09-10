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انشقاق قائد عسكرى بالجبهة الثورية عن الجيش الشعبى لتحرير السودان

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انشقاق قائد عسكرى بالجبهة الثورية عن الجيش الشعبى لتحرير السودان انشقاق قائد عسكرى بالجبهة الثورية عن الجيش الشعبى لتحرير السودان

أعلن العميد عبد الله على فضل، أحد أبرز القيادات التاريخية بالحركة الشعبية، وقائد لواء الإدارة بالفرقة الثانية بالجبهة الثورية، انشقاقه عن الجيش الشعبى تنفيذا لقرار كبار ضباط الفرقة العاشرة الخاص بإخلاء رئاسة الفرقة، والعودة لولاية النيل الأزرق.

وأوضح العميد فضل- فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الاثنين، "بالدمازين"-عاصمة ولاية النيل الأزرق- وفقا للمركز السودانى للخدمات الصحفية- عن توصل ضباط وجنود الفرقة العاشرة، لقناعة بعدم جدوى الاستمرار تحت قيادة مالك عقار "قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان" لتحقيق مطالبهم.

وقال، إن عددا من قيادات الجبهة عقدوا اجتماعا مع "عقار"، دعوا خلاله لضرورة التوصل لاتفاق سلام مع ، وعدم الخلط بين طموحاته الشخصية وقضايا الولاية، إلا أنهم أدركوا استمراره فى الخطاب العنصرى، دون مراعاة لواقع النساء والأطفال بالولاية.

وأضاف العميد فضل، أنه سيسعى للترتيب مع الحكومة، لعودة أبناء النيل الأزرق بجنوب السودان الذين يرغبون فى العودة لمناطقهم بسبب الأوضاع السيئة التى يعيشونها هناك.

يذكر أن الفرقتان" التاسعة والعاشرة" بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق تابعتين للجيش الشعبى بجنوب السودان، قبل انخراطهما فى تمرد على الحكومة السودانية عقب انفصال الجنوب، ضمن ما يعرف بالحركة الشعبية قطاع الشمال.

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مصر 365

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