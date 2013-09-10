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وزير الشؤون الخارجية الجزائري: نساند النظام الحاكم في مصر

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وزير الشؤون الخارجية الجزائري: نساند النظام الحاكم في مصر وزير الشؤون الخارجية الجزائري: نساند النظام الحاكم في مصر

 

أعرب مراد مدلسى وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عن مساندة بلاده للسلطة الحالية في ، مؤكدًا أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة.

 
> وأكد مدلسي، فى برنامج إخبارى تلفزيونى أذيع على قناة “كانال الجيرى” الجزائرية مساء اليوم، أهمية أن يكون هناك عمل وتعاون على مستوى الدولتين إذ أن هناك الكثير من الأمور التى يمكن ان تنجزها الدولتان معا … كاشفا النقاب عن نقله رسالة من الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.
> وأشار مدلسى إلى أنه التقى قبل اسبوع مع نظيره المصرى نبيل فهمى الذى قدم له ايضاحات بشأن تنفيذ الانتقالية المصرية لخارطة طريق … حيث أعرب مدلسى عن رضاه التام وارتياحه لخارطة الطريق المطبقة من قبل الحكومة الانتقالية المصرية والتى تتضمن تنظيم استفتاء على الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية لانتخاب خليفة لمرسى .

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