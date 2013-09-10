أبو تريكة يدخل نادي الـ100 مباراة دولية أمام غينيا

سيخوض محمد أبو تريكة مباراته الدولية رقم 100 عندما يواجه المنتخب المصري نظيره الغيني يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة لمجموعات تصفيات كأس العالم 2014.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة بعدما ضمن الفراعنة التأهل للجولة النهائية الحاسمة، وهي المباراة المئوية لأبو تريكة.

وبدأ النجم المصري الشهير مشواره الدولي مع المنتخب في الـ19 من مارس 2001 بعدما شارك لدقائق في مباراة مصر أمام إستونيا الودية.

وغاب أبو تريكة عن المشاركة الدولية حتى عاد عام 2004 تحت قيادة الإيطالي ماركز تارديللي وشارك في 31 مارس أمام ترينداد وتوباجو ومن يومها لم يغب عن المنتخب.

خاض أبو تريكة بطولتي كأس أمم إفريقية توج بهما، كما شارك مع المنتخب الأوليمبي المصري في أوليمبياد لندن 2012.

ووصل أبو تريكة إلى 99 مباراة بقميص المنتخب المصري آخرهم كان مواجهة موزمبيق الأخيرة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف.