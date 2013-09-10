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مدير أمن القليوبية: حادث سرقة سيارة "بدر" جنائي وليس سياسي

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مدير أمن القليوبية: حادث سرقة سيارة "بدر" جنائي وليس سياسي مدير أمن القليوبية: حادث سرقة سيارة "بدر" جنائي وليس سياسي

كتب : محمد عاشور الإثنين 09-09-2013 23:15

قال اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إن خمسة مسلحين، كانوا في سيارة "نيسان صاني"، استوقفوا السيارة التي كان يقودها محمود بدر، منسق حملة تمرد، وعضو لجنة تعديل الدستور، وهو متجه لقريته، وأطلقوا النيران في الهواء، ثم انزلوا "بدر" من السيارة، وسرقوها بكل ما فيها.

وأكد مدير الأمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، أن الحادث جنائي وليس سياسي، وكان الهدف هو سرقة السيارة وليس اغتيال محمود بدر، كما أشيع، وتابع: "محمود كان يقود سيارة هيونداي بوليستر موديل جديد، وهذا ما أغرى المسلحين".

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