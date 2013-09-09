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4 فراعنة ينتظرون الفرصة أمام غينيا بفارغ الصبر

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4 فراعنة ينتظرون الفرصة أمام غينيا بفارغ الصبر 4 فراعنة ينتظرون الفرصة أمام غينيا بفارغ الصبر

يملك منتخب فرصة ذهبية لاستفادة قصوى من مباراته أمام غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 رغم عدم أهميتها.

بطل إفريقيا سبع مرات يستضيف غينيا في ختام جولات المجموعة السابعة في تصفيات مونديال 2014 في ملعب الجونة بالغردقة يوم الثلاثاء.

المباراة بمثابة تحصيل حاصل بعدما تأكد تأهل منتخب مصر للدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2014 منذ الجولة الماضية.

ويحتوي قوام المصري الكثير من اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة، لكن هناك أربعة لاعبين ينتظرون فرصة المشاركة أمام غينيا بفارغ الصبر.

1- آدم العبد (28 عاما)

العبد جاءته فرصة خوض مباراة رسمية مع الفراعنة أخيرا، بعدما أصيب أحمد حجازي مجددا، ونال وائل جمعة قسطا من الراحة خوفا من حصوله على بطاقة صفراء أخرى تبعده عن ذهاب الدور الحاسم.

وولد العبد مدافع برايتون الإنجليزي في إنجلترا من أب مصري وأم إنجليزية وعاش عمره ببريطانيا، قبل أن ينضم لمنتخب مصر قبل أكثر من عام.

2- محمود عبد الرازق "شيكابالا" (27 عاما)

 

عاد شيكا للمشاركة في المباريات بعد شهور من الغياب بسبب عدم قيده مع فريقه الزمالك عقب عدم اكتمال إعارته للوصل الإماراتي.

ويأمل شيكابالا في الظهور بشكل جيد في المباراة حال مشاركته لكي يثبت قدراته على لعب دورا حاسما بمهاراته في مباراتي الدور الفاصل نحو المونديال.

3- أحمد حسن "كوكا" (20 عاما)

مهاجم ريو أفي سيخوض مباراته الدولية الرسمية الأولى بعدما سجل هدفا في مشاركته الأولى مع المنتخب أمام أوغندا وديا.

أهداف كوكا مع فريقه البرتغالي وضعته كخيار هجومي أمام برادلي في ظل غياب عماد متعب ومحمد ناجي "جدو".

4- عمرو زكي (30 عاما)

البلدورز أمامه فرصة إحياء مشواره الدولي بالمشاركة أمام غينيا بعدما عاد لصفوف الفراعنة عقب سبعة أشهر من الغياب.

قد يجد زكي ضالته في المشاركة مع فريقه الجديد السالمية الكويتي ومنتخب مصر في العودة لأن يصبح كابوسا لأي مدافع.

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