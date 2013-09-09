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لجنة من القنصلية تزور المصريين المسجونين فى سجن الشارقة

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لجنة من القنصلية تزور المصريين المسجونين فى سجن الشارقة لجنة من القنصلية تزور المصريين المسجونين فى سجن الشارقة

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه فى إطار جهود السفارات والقنصليات المصرية لمتابعه أوضاع المصريين فى الخارج، أوفد القنصل العام المصرى فى دبى شريف البديوى لجنة من أعضاء القنصلية إلى سجن الشارقه للالتقاء بمسئولى السجن، ومقابلة المسجونين المصريين، والتعرف على أوضاعهم؛ حيث قامت اللجنة بالاطلاع على ملفات النزلاء المصريين ومناقشة أوضاعهم مع إدارة السجن.

وأضاف المتحدث، أن "اللجنة التى أوفدتها القنصلية أجرت مقابلات مع جميع النزلاء من المصريين للتعرف على أوضاعهم ومحاول التوصل لحلول للمشاكل التي تواجه أسرهم وتلبية طلباتهم"، كما أجرت اللجنة القنصلية مقابلة مع المقدم أحمد شوهيل رئيس قسم النزلاء، الذى أبدى كامل استعداد إدارة السجن للاستجابة لطلبات النزلاء المصريين، وأشاد بالعلاقات بين والإمارات وبالدور الذى تقوم به الجالية المصرية فى الإمارات.

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