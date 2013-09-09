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وزير التعليم يفتح تحقيقا فى واقعة منع الأمن مظاهرة خريجى الثانوية

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وزير التعليم يفتح تحقيقا فى واقعة منع الأمن مظاهرة خريجى الثانوية وزير التعليم يفتح تحقيقا فى واقعة منع الأمن مظاهرة خريجى الثانوية

أكد الدكتور أحمد فرحات، المشرف العام على مكتب تنسيق الثانوية العامة أن وزير التعليم الدكتور محمد أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرر فتح تحقيق موسع حول واقعة منع قوات أمن الوزارة مظاهرة لخريجى الثانوية العامة وأولياء أمورهم، اليوم الاثنين، أمام مقر الوزارة؛ لاعتراضهم على نظام التحويلات الجديد فى مكتب التنسيق، وقيام القوات باستخدام طفايات الحريق لفض المظاهرة.

وتابع فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج " الجديدة" مع معتز الدمرداش عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة محاصرة منذ يومين بسبب المطالب الفئوية ولم يتعرض لهم أحد، وعندما حاولوا اقتحام مقر الوزارة تعامل الأمن معهم، ومع ذلك طالب وزير التعليم بفتح تحقيق حول الواقعة.

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