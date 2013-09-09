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32 مليون جنيه لحفر 30 بئرًا بالوادي الجديد

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32 مليون جنيه لحفر 30 بئرًا بالوادي الجديد 32 مليون جنيه لحفر 30 بئرًا بالوادي الجديد
الوادى الجديد – حسن القاوى
منذ 1 ساعة 53 دقيقة

قال اللواء "محمود خليفة"، محافظ الوادي الجديد، أن الدكتور" محمد عبد المطلب" وزير الري والموارد المائية، وافق على اعتماد 32 مليون جنيه، لحفر عدد من الآبار الزراعية بمراكز المحافظة ,

ومنها حفر 10 آبار استعواضية بمركزى الداخلة وبلاط بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه، وحفر 10 آبار استعواضية خارج زمام مركز الفرافرة، بنفس التكلفة وحفر10 آبار داخل مركز الفرافرة بتكلفة 8 ملايين جنيه بإجمالى 30 بئرًا استعواضية حيث تستعد الجهات المختصة بالري لطرح تلك المشروعات فى مزايدات علنية.

وأضاف "خليفة" أنه أصدر توجيهات صارمة بشأن التحرك العاجل نحو صيانة وإصلاح الآبار المتعطلة بعد ملاحظته أثناء جولاته التفقدية البطء النسبي فى الاستجابة لإصلاح تلك الأعطال مما يتسبب فى تفاقم المشكلة , واستياء المزارعين وتضررهم الشديد.

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