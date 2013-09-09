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البيت الأبيض: 14 دولة أخرى من بينها الإمارات وقطر وقعت على بيان يدين سوريا

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البيت الأبيض: 14 دولة أخرى من بينها الإمارات وقطر وقعت على بيان يدين سوريا البيت الأبيض: 14 دولة أخرى من بينها الإمارات وقطر وقعت على بيان يدين سوريا

كتب : محمد حسن عامر و حسن رمضان ووكالات منذ 52 دقيقة

قال البيت الأبيض، أمس، إن "14 دولة أخرى وقّعت على بيان يدين سوريا بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية، 21 أغسطس، ويدعو إلى رد دولي قوي لمحاسبة السورية". وأضاف أن من بين الدول الإضافية الإمارات وقطر.

من جهتها قالت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأمريكي، أمس، إن "الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يرى أن توجيه ضربة عسكرية محدودة هو السبيل لردع نظام الأسد في سوريا والولايات المتحدة الامريكية سبقت وقامت بضربات محدودة كضرب العراق بصواريخ سكود في الثمانينات".

وأكدت "رايس" أن ما حدث في سوريا يمثل تهديدًا للأمن القومي، وقالت إن "استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي يهدد أمننا القومي، ولأمن حليفنا اسرائيل".

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