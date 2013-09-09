"جوبا": الخرطوم بها 28 ألف لاجئ من جنوب السودان

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

أكدت دولة جنوب السودان، أن الخرطوم يوجد بها 28 ألف لاجئ جنوبي، وأن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، حسمت قضايا محددة، أبرزها الملف الأمني والعلاقات الثنائية بين الدولتين.

وقال الناطق باسم سفارة جنوب السودان بالخرطوم السفير قبريال دينق في تصريح لشبكة الشروق السودانية اليوم، إن الحدود بين الدولتين ستكون للتواصل والتمازج، مشيرا إلى أن اللجان الأمنية المشتركة تعمل بانتظام، وذهبت للحدود ميدانيا.

وأشار قبريال دينق، إلى أن الوسيط الإفريقي ثابو أمبيكي هو الذي أقر الاستفتاء لأبيي المتنازع عليها بين الدولتين في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن جوبا تعتمد في الحل للمنطقة، على مرجعيات منها البروتوكول الخاص بالاتفاقية، وقرارات محكمة التحكيم الدولية، وأن حل قضية أبيي متروك قراره للرئيسين البشير وسلفاكير.

وأكد أنه لا توجد توترات للجيشين في مناطق النزاع الحدودي، وقال "كانت هناك أطراف بحكومة الجنوب تعرقل تطور العلاقة بين الشمال والجنوب في الماضي، والحكومة الجديدة جيدة جدا وتحقق أغراض العلاقات بين البلدين".