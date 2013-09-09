الليزر و"التقشير النباتى"، أحدث وسائل تفتيح البشرة

تلقى كريمات تفتيح البشرة إقبالا شديدا من النساء، فى الوطن العربى بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، حيث التعرض للشمس والحرارة مما يؤدى إلى اسمرار الوجه فى ظل فصل الصيف الطويل.

يقول الدكتور عمر عزام أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى سكرتير عام الجمعية الآفرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد، إن هناك نوعين من الشكاوى إحداهما عن البقع الموضعية فى الوجه واليدين والمناطق المكشوفة من الجسم، والشكوى الأخرى من اسمرار الجسم كله، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين هاتين الحالتين ففى حالة اسمرار الجسم بصفة عامة يتم استخدام مادة "جلوتا ثاينون" مع فيتامين سى وفيتامين "ى "على شكل أقراص أو حقن فى العضل بحيث تستخدم لفترة شهرين مما يؤدى إلى تفتيح طبيعى للجلد بدون آثار جانبية.

أما فى حالة وجود بقع داكنة بالوجه أو الرقبة أو اليدين فيتم اللجوء إلى العلاجات الموضعية المتوافرة بكثرة بعد استشارة الطبيب المختص، وقد يلجأ الطبيب إلى الحقن الموضعى "الميزوثربى" أو جلسات التقشير النباتية الطبيعية أو الليزر ويتم تحديد أنواع المواد المستخدمة وعدد الجلسات بناء على كل حالة.

وينصح باستخدام واق من الشمس فى حالة وجود بقع ومن الأفضل اجتناب الضوء المباشر والحرارة المباشرة فى أوقات الذروة كلما أمكن.