فضيحة بخصوص لحوم الخيول تفجرت حاليا فى فرنسا وبلجيكا

تشهد حاليا الساحة الأوروبية فضيحة جديدة بخصوص لحوم الخيول فجرت شبكة المراقبة الصحية فى مدينة مارسيليا الفرنسية التى كشفت عن "شبكة مافيا بلجيكية" تشترى الخيول من الشمال ويتم ذبحها بعد تزوير البطاقة الصحية تشمل حوالى 3 آلاف حيوان تم علاجها ثلثهم بعقاقير تجعلها غير صالحة للاستهلاك.

وقد قام وزير الزراعة الفرنسى بأخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة هذه المعلومات واكتشف وجود اثنين من الأطباء البيطريين واحد فرنسى والثانى بلجيكى بتزويد البطاقات الصحية للخيول ومرورها عبر فرنسا وألمانيا وبلجيكا وخاصة الخيول المريضة التى يتم معالجتها ومرورها من خلال شبكة المافيا الإجرامية.

والجدير بالذكر أن المسئولين فى الاتحاد الأوروبى سيعقدون اجتماعا عاجلا يوم 10 سبتمبر الجارى لمناقشة هذه الفضيحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة المواطنين.