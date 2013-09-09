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تشغيل عيادة الكشف المبكر عن أمراض القلب بمستشفى أبو قير بالإسكندرية

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تشغيل عيادة الكشف المبكر عن أمراض القلب بمستشفى أبو قير بالإسكندرية تشغيل عيادة الكشف المبكر عن أمراض القلب بمستشفى أبو قير بالإسكندرية

تستقبل عيادة الكشف المبكر عن أمراض القلب بمستشفى أبو قير العام التابع لوزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية حاليا المرضى المترددين على المستشفى يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية بأسعار رمزية.
> وصرح مدير المستشفى الدكتور يسرى بيومى اليوم الاثنين، بأنه تم مؤخرا تطوير عيادة أمراض القلب وتزويدها بجهاز متطور لرسم القلب بالمجهود، والتى كانت وزارة الصحة قد أنشأتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه تم تشغيل جهاز الأشعة بقسم الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين لخدمة الأطفال بقسم الحضانات بالمستشفى الذى يقدم خدماته الطبية والعلاجية للمرضى من محافظات (الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ).

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