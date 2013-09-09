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عضو "تمرد": مطلقو النار على "بدر" سرقوا أوراق "لجنة الخمسين" والسيارة

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عضو "تمرد": مطلقو النار على "بدر" سرقوا أوراق "لجنة الخمسين" والسيارة عضو "تمرد": مطلقو النار على "بدر" سرقوا أوراق "لجنة الخمسين" والسيارة

كتب : محمد عاشور منذ 12 دقيقة

قالت مي وهبة، عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، إن محمود بدر، المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد، بصحة جيدة، ولم يصب بأي مكروه.

وأضافت "وهبة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أنه أثناء سير "بدر" بالطريق الدائري في طريقه لبلدته بشبين القناطر، تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وأشارت إلى أن مطلقي النار استوقفوا السيارة التي كان يقودها مؤسس حركة تمرد، وسرقوا السيارة ومتعلقاته الشخصية من أوراق لجنة الخمسين وخلافه، تحت تهديد السلاح وفروا بها هاربين.

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