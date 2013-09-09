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ميشال عون ينتقد الحياديين والمستقلين فى لبنان

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ميشال عون ينتقد الحياديين والمستقلين فى لبنان ميشال عون ينتقد الحياديين والمستقلين فى لبنان

انتقد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون من وصفهم بالحياديين والمستقلين فى لبنان، معتبرًا أنه لا يجوز الحياد تجاه من يريد إحراق البلد.

وتساءل عون لدى استقباله وفداً من الهيئة النسائية فى التيار الوطنى الحر(الذى يتزعمه) فى الكورة "هل من الممكن أن نكون حياديين فى لبنان، فيما وطننا يغرق فى المشاكل؟".

وأضاف "يقولون إنهم يقفون على الحياد، ولكن تجاه من يكون حيادهم هذا؟، أهو باتجاه من يريد إحراق البلد، ومن يريد إعماره على السواء؟".

وشدد على أهمية دور المرأة فى بناء المجتمعات، وأهمية الأحزاب في بناء الأوطان وتطويرها.

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