الهيئة القبطية الهولندية: سنطالب باعتبار الإخوان جماعة إرهابية

أكد الناشط بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية عضو إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا موافقة البرلمان الاوروبي ببروكسل علي الطلب الرسمي المقدم من الهيئة القبطية الهولندية بتحديد لقاء خاص مع عدد من قيادات أقباط المهجر في أول أكتوبرالقادم لعقد أكبر جلسة إستماع في البرلمان مع عدد من الشخصيات البرلمانية والاوروبية من عدة دول أوروبية من أجل ما يحدث في مصر من عمليات ارهابية تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين و تعضيد ومساندة مصر وطنا وشعبا وجيشا وحكومة في حربهم العادلة على الإرهاب .

وأشار رمزى الى أن هذا اللقاء الذي يعد اكبر لقاء مصري باعضاء البرلمان الاوروبي لتوضيح حقيقة ما تشهده مصر اليوم من سلسلة منظمة وممنهجة لأعمال الإرهاب المسلح ، والموجه أساسا ضد أبناء مصر المسالمين والعزل من قبل جماعة الاخوان المسلمين التي قاموا خلالها بحرق عشرات الكنائس والأديرة وتدمير المنشآت العامة ، ونهب المحال التجارية المملوكة للاقباط .

و اضاف رمزي ان اللقاء سيحضرة وفدا ضخما من الهيئات القبطية الاوروبية علي رأسهم اتحاد المنظمات القبطية و الناشط سامح سوريال و الناشط عصام عبيد و الناشط جون سدراك و عدد كبير من الشخصيات القبطية و الكاتب الصحفي جمال جرجس المزاحم وعدد من رؤساء المنظمات القبطية في كل من المانيا و النمسا و بريطانيا و سويسرا و بلجيكا في أكبر لقاء يجمع البرلمان الاوروبي بجلسة للمصريين بالخارج و تابع رئيس الهيئة القبطية الهولندية بانه سيتم عرض عدد من الصور و الافلام الموثقة علي اعضاء البرلمان الاوروبي لما يحدث في مصر منذ تولي محمد مرسي مصر العام الماضي و ما حدث منذ ان تولي و الافعال التي قامت بها جماعة الاخوان المسلمين ضد الشعب المصري من اعمال ارهابية مترجما بعدة لغات .

كما اكد رمزي بانه سيتم تقديم ملفا ضخما للمطالبة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية بما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وكل المواثيق الدولية المتعلقة بها بسبب ما قامت به جماعة الاخوان المسلمين من أعمال إرهابية ضد الشعب المصري و أن مصر الان تبني دولتها الجديدة بإرادتها لتقوم على الحقوق والحريات .

و أشار انهم سيقوم بمخاطبته البرلمان الاوروبي للمطالبة باعتبار جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية دولية .