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منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة فى 2013 إلى 2.5%

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منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة فى 2013 إلى 2.5% منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة فى 2013 إلى 2.5%

قال روبرتو ازيفيدو المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، إن من المتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة 2.5% هذا العام و4.5% فى 2014 معدلا بالخفض التقديرات من 3.3% و5% على الترتيب.

وقال فى مؤتمر صحفى إن الأرقام سترد بالتفصيل فى تقرير من المقرر صدوره فى 19 سبتمبر.

وأضاف أنه تم خفض التوقعات لأن الاقتصاد الأوروبى لم يحقق التعافى المتوقع فى الربع الثانى من العام. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان باسكال لامى المدير العام السابق قد عرض التوقعات الأصلية فى أبريل وحذر من أن خطر إجراءات الحماية التجارية ربما يكون أكبر من أى وقت مضى منذ بداية الأزمة الاقتصادية.

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