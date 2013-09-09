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التجارة الخارجية: سيتم تحديد رسوم الإغراق للحديد التركى خلال أيام

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التجارة الخارجية: سيتم تحديد رسوم الإغراق للحديد التركى خلال أيام التجارة الخارجية: سيتم تحديد رسوم الإغراق للحديد التركى خلال أيام

صرح مصدر مسئول بقطاع التجارة الخارجية، إن فرض رسوم إغراق على الحديد التركى سيتم تحديده خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد إغراق الحديد التركى للأسواق منذ انتهاء فترة فرض رسوم الرقابة على الحديد من كافة دول العالم منذ ٢٠ يونيو الماضى.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الفترة الحالية ندرس حجم واردات الحديد التركى التى دخلت إلى السوق المحلى منذ التاريخ المذكور، والتى أدت لتضرر الصناعة المحلية، نتيجة وجود اتفاقية تجارة حرة تسمح بدخول واردات والسلع التركية، وتسبب الحديد فى ضرر للصناعة المحلية.

وأشار إلى أن رسوم الوقايه التى كانت مفروضة منذ ديسمبر الماضى والواقعة بـ ٣٠٠ جنيه على طن الحديد المستورد من كافة دول العالم تسقط تلقائيا منذ انتهاء فترة التحقيقات وعدم إصدار قرار جديد بشأنها.

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