السعودية تقرر منح الأم غير السعودية إقامة دائمة من دون كفيل

قررت السلطات السعودية منح الأم غير السعودية إقامة دائمة من دون كفيل ومعاملتها معاملة الأم السعودية، بما في ذلك حق الدراسة والعلاج.

وقال عبد العزيز بن محيى الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، :"بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية (الأمير محمد بن نايف)، فى شأن دراسة ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين فى الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) لدى عودتهم للمملكة، أقر مجلس الوزراء منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة فى المملكة دون كفيل".

كما أكد المجلس ضرورة أن "تتحمل الدولة رسوم إقامتها ويسمح لها بالعمل لدى الغير فى القطاع الخاص وتحسب ضمن نسب السعودة".

وأضاف خوجة، أن مجلس الوزراء قرر "حذف فقرة تتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديين، ونصها أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة، وكذلك حذف فقرة نصها أن يتعهد الكفيل بالانفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامى".

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر أن "تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة فى التعليم العام والجامعات والعلاج فى المستشفيات الحكومية".