وكيل «أوقاف القليوبية»: القبض على 7 أئمة ودعاة بالمحافظة متهمين بالتحريض على العنف

كشف الشيخ عواد النجار، وكيل مديرية الأوقاف بالقليوبية، أن

أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 من الأئمة والدعاة والموظفين الإداريين بإدارات المديرية في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية

أصدرت قرارًا بمنع كل من لا يحمل مؤهلًا أزهريًا من الخطابة في المساجد وأن الخطباء

غير المعينين من غير الأزهريين تتعامل معهم المديرية على أنهم «خطباء مكافأة»

لسد العجز في أئمة المساجد على مستوى المحافظة.

مكانًا للخلافات، مؤكدًا أن «وزارة الأوقاف أوجبت على المديريات متابعة

الأمر، لأن الإمام يجب أن يكون محايدًا لا يميل لطرف

على حساب الآخر، وإن ثبت على إمام مسجد حديثه عن السياسة أو دعائه على الجيش أو أي نظام،

يرفع عنه تقرير للمديرية لبدء التحقيق معه فورًا».