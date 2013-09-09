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وكيل «أوقاف القليوبية»: القبض على 7 أئمة ودعاة بالمحافظة متهمين بالتحريض على العنف

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وكيل «أوقاف القليوبية»: القبض على 7 أئمة ودعاة بالمحافظة متهمين بالتحريض على العنف وكيل «أوقاف القليوبية»: القبض على 7 أئمة ودعاة بالمحافظة متهمين بالتحريض على العنف
كشف الشيخ عواد النجار، وكيل مديرية الأوقاف بالقليوبية، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 من الأئمة والدعاة والموظفين الإداريين بإدارات المديرية في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية أصدرت قرارًا بمنع كل من لا يحمل مؤهلًا أزهريًا من الخطابة في المساجد وأن الخطباء غير المعينين من غير الأزهريين تتعامل معهم المديرية على أنهم «خطباء مكافأة» لسد العجز في أئمة المساجد على مستوى المحافظة. وأضاف «النجار» أن هناك تعليمات من وزير الأوقاف بالابتعاد عن السياسة حتى لا يكون المسجد مكانًا للخلافات، مؤكدًا أن «وزارة الأوقاف أوجبت على المديريات متابعة الأمر، لأن الإمام يجب أن يكون محايدًا لا يميل لطرف على حساب الآخر، وإن ثبت على إمام مسجد حديثه عن السياسة أو دعائه على الجيش أو أي نظام، يرفع عنه تقرير للمديرية لبدء التحقيق معه فورًا».

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