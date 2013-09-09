رويس يغيب عن ألمانيا في مواجهة جزر الفارو

تأكد غياب ماركو رويس جناح منتخب ألمانيا عن مباراة بلاده أمام جزر الفارو يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الاتحاد الألماني عن إصابته بنزلة معوية.

وكان رويس قد شارك مع الماكينات في الفوز على النمسا بثلاثية نظيفة صنع منها هدفا ابتعدت بألمانيا عن أقرب ملاحقيها السويد بـ5 نقاط.

وأصدر الاتحاد الألماني بيانا قال فيه "ماركو رويس لن يسافر مع المنتخب الألماني إلى جزر الفارو، اللاعب صاحب الـ24 عاما يعاني من نزلة معوية".

ويحتاج المنتخب الألماني إلى الفوز في المباراة المقبلة مع تعثر السويد بالتعادل أو الخسارة ليضمن رسميا الصعود إلى كأس العالم 2014 قبل جولتين من نهاية التصفيات.