الأشعة تثبت سلامة جاريث بيل من التمزق العضلي

لندن، (إفي): خضع الويلزي جاريث بيل المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني اليوم إلى أشعة استبعدت تعرضه لاصابة أكثر خطورة من تمزق العضلة الضامة الذي منعه من اللعب مع منتخب بلاده أمام مقدونيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وصرح المدير الفني لويلز، كريس كولمان "تحاورنا مع بيل قبل المباراة حيث كان يشعر بآلام قبل المباراة، لذا قررنا عدم المخاطرة".

وأضاف كولمان في تصريحات صحفية "قررنا بعدها اخضاعه للفحص بالأشعة لتصفية ذهنه ويعرف أن كل الأمرو تسير بخير".

وكشف المدرب عن أن الجناح (24 عاما) تعرض لمشكلة جديدة في مران يوم الخميس قبل لقاء مقدونيا حيث أردف "كانت الأمور تسير بصورة رائعة مع بدء الاستعدادات بعد انتهاء صفقة انتقال بيل لمدريد وكل شيء كان إيجابيا، إلا أن بيل تعرض للمزق ولم يقدر على اللعب كان أمرا محبطا".

وأضاف كولمان "بيل لم يكن سيلعب أي من المباراتين بصورة كاملة، ولكن كنت آمل في اشراكه ولو لنصف ساعة، توجد احتمالية بسيطة للغاية لمشاركته غدا أمام صربيا".

يشار إلى أن بيل انتقل مؤخرا إلى ريال مدريد الإسباني قادما من توتنهام الإنجليزي في صفقة تقترب قيمتها من 100 مليون يورو.