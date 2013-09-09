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نبيل فهمي يعود من باريس بعد زيارة استغرقت 3 أيام

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نبيل فهمي يعود من باريس بعد زيارة استغرقت 3 أيام نبيل فهمي يعود من باريس بعد زيارة استغرقت 3 أيام

السفير نبيل فهمي – وزير الخارجية المصري

عاد إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل وزير الخارجية نبيل فهمي قادما من باريس عقب زيارة لفرنسا استغرقت 3 ايام شارك خلالها فى اجتماع اللجنة العربية المعنية بالقضية الفلسطينية بحضور جون كيري وزير الخارجية الأمريكي كما عقد اجتماعا ثنائيا مع كيرى لبحث القضايا الإقليمية والدولية والاوضاع في عقب ثورة 30 يونيو .

التقي فهمي مع لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي لبحث الأوضاع فى المنطقة كما تركزت المباحثات المصرية – الفرنسية على تطورات الوضع فى مصر فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو بالإضافة إلى التزام المصرية بتنفيذ خارطة الطريق .

ذكر مصدر امني بالمطار ان وزير الخارجية وصل علي الطائرة المصرية القادمة من باريس .

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